В США 45-летний рэпер умер прямо на сцене

Милтон «Большой Поки» Пауэлл, рэпер, который считался важной опорой музыкальной индустрии Хьюстона, трагически потерял сознание на сцене во время выступления в Бомонте, штат Техас, в ночь с 17 на 18 июня, сообщил 19 июня сайт The Gateway Pundit.