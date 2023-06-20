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В США 45-летний рэпер умер прямо на сцене

В США 45-летний рэпер умер прямо на сцене

Милтон «Большой Поки» Пауэлл, рэпер, который считался важной опорой музыкальной индустрии Хьюстона, трагически потерял сознание на сцене во время выступления в Бомонте, штат Техас, в ночь с 17 на 18 июня, сообщил 19 июня сайт The Gateway Pundit.

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