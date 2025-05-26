Люди в черном: новый тату-тренд в Сингапуре

Татуировки — вещь специфическая: сегодня нравится, а завтра нет. Выводить рисунок с тела бывает хлопотно, поэтому дизайнер из Сингапура придумал более оригинальный способ распрощаться с надоевшим изображением.
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