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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Калинин: «Факел» – народная команда. Весь сезон нас критикуют, говорят про автобус. «Урал» 11 лет в РПЛ и больше 39 очков не набирал. Наш бюджет почти в 2 раза меньше, чем у других»

«Факел» дома обыграл «Ахмат» в матче 30‑го тура Мир РПЛ (2:0). По итогам сезона воронежцы с 32 очками заняли 11‑е место в турнирной таблице и сохранили прописку в Премьер-лиге.

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