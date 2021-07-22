Горячее фото Антонелы Рокуццо рядом с Месси

Лионель Месси с семьей находится на отдыхе в Майами после напряженного для футболиста периода. Аргентинец любит проводить время со своими близкими и, по сообщениям прессы, воспользовался пребыванием в Майами, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Лионель Месси с семьей находится на отдыхе в Майами после напряженного для футболиста периода. Аргентинец любит проводить время со своими близкими и, по сообщениям прессы, воспользовался пребыванием в Майами, чтобы сделать прививку от коронавируса.
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