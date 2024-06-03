В Японии ожидается землетрясение, которое может затронуть Приморье

3 июня в Японии в префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,8. Район, где были зафиксированы толчки, считается потенциально опасным для Приморского края из-за риска образования цунами, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Маглипогода».