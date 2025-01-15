Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил в Россию вьетнамских инвесторов, а представителей бизнеса Вьетнама — поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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