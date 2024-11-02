Китай ввёл санкции против одного из крупнейших американских поставщиков дронов Украине. Оказалось, что в игру с санкциями моно играть вдвоём - и первые результаты не заставили себя ждать: проблемы начались сразу.
В эту игру можно играть вдвоём: Китай ввёл санкции против американского поставщика дронов ВСУ. Проблемы начались сразу
Комментарии
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Валерий Кучеренко
И им выгодно что Россия защищает от Запада у Китая проблемы с Тайванем.
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Только время покажет кто друг...А кто так....
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11 час.
Людмила Лиханова
Давно пора понять: у России нет друзей. Есть соратники, партнеры на каком-то этапе взаимовыгодные. И это правильно. Не нужны лишние сопереживания, нужен холодный расчет и наблюдение за поведением. И как только Россия покажет всю свою силу и волю, а так же будет пользоваться возможностями каждой страны на честных отношениях то гегемон и его шавки заткнутся. Будут пытаться гадить, но разумные лидеры прекрасно будут осознавать КТО есть КТО, кто грабит, а кто сотрудничает к обоюдной выгоде.
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2 час.
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