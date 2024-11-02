В эту игру можно играть вдвоём: Китай ввёл санкции против американского поставщика дронов ВСУ. Проблемы начались сразу

Людмила Лиханова

Давно пора понять: у России нет друзей. Есть соратники, партнеры на каком-то этапе взаимовыгодные. И это правильно. Не нужны лишние сопереживания, нужен холодный расчет и наблюдение за поведением. И как только Россия покажет всю свою силу и волю, а так же будет пользоваться возможностями каждой страны на честных отношениях то гегемон и его шавки заткнутся. Будут пытаться гадить, но разумные лидеры прекрасно будут осознавать КТО есть КТО, кто грабит, а кто сотрудничает к обоюдной выгоде.