Жительницу Новосибирска Бейби Тери называют воплощением смелости и независимости. И действительно, внешний вид девушки отличается оригинальностью.
Еще одна уроженка Новосибирска украсила журнал Playboy
Комментарии
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Георгий Лазаревич
Ирина: Мама дорогая! Кто-нибудь разглядел вот в "этом" ангельскую внешность?
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1 д.
Валерий Бирюков
Не забывайте, что есть и падшие ангелы. Здесь как раз такой случай. (А губы-то нашпиговала, чтобы походить на лошадь?). Ну как не вспомнить А.Райкина: "Дура, дура, дура я, дура я набитая" ?
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6 час.
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