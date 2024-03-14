Еще одна уроженка Новосибирска украсила журнал Playboy

Валерий Бирюков

Не забывайте, что есть и падшие ангелы. Здесь как раз такой случай. (А губы-то нашпиговала, чтобы походить на лошадь?). Ну как не вспомнить А.Райкина: "Дура, дура, дура я, дура я набитая" ?