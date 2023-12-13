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Парламентская газета

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Анатолий Аксаков: Цифровой рубль мошенникам окажется не по зубам

Анатолий Аксаков: Цифровой рубль мошенникам окажется не по зубам

Массовое внедрение цифрового рубля, обращение которого пока идет в пилотном режиме, позволит надежнее защитить деньги россиян, так как все операции с новой формой национальной валюты будут проводиться в информационной системе Центрального банка.

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