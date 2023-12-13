Анатолий Аксаков: Цифровой рубль мошенникам окажется не по зубам

Массовое внедрение цифрового рубля, обращение которого пока идет в пилотном режиме, позволит надежнее защитить деньги россиян, так как все операции с новой формой национальной валюты будут проводиться в информационной системе Центрального банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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