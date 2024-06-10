Дивиденды останутся поддерживающим фактором

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Индикатор S&P 500 смог обновить исторический максимум, после чего перешел к коррекции после сильных данных по национальному рынку труда за май.
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