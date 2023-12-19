Чемпион Игр Васильев о допуске на Олимпиаду: мы должны иметь достоинство

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный чемпион Олимпийских игр (1984, 1988) Дмитрий Васильев поддержал президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, заявившую, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, поскольку это позор.