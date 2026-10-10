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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу о нападении на подростка в Хабаровском крае

Председатель Следственного комитета поручил доложить по уголовному делу о нападении на подростка в Хабаровском крае

В соцмедиа сообщается, что в Хабаровске мужчина напал на 16-летнего подростка и ранил его ножом. В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь.

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