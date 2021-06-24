В Греции священник плеснул кислотой в семерых митрополитов на церковном суде

В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. По информаци агентства, инцидент произошел в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, во время церковного суда.
В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. По информаци агентства, инцидент произошел в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви, во время церковного суда.
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