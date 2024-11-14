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ГТРК Татарстан

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В Комитете РТ по ОКН оценили состояние Мергасовского дома после пожара

Сотрудники Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия оценили состояние Мергасовского дома, который является ОКН республиканского значения, после того как 13 ноября утром в нем произошел небольшой пожар.

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