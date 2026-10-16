В эти выходные две суперпитомца будут ждать встречи со своими людьми в Москве, на фестивале Woof Fest! фото: фонд «Ника»Не знаете, как провести эти выходные с удовольствием и пользой? Зато мы знаем! Приходите на фестиваль-пристройство животных из приютов Woof Fest, организованный благотворительным фондом «Ника»! Будет в высшей степени хвостато! А теперь, когда мы потратили все восклицательные знаки, перейдем к конкретике.