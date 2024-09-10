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НАСТОЯЩАЯ "МЯСОРУБКА": "СОЖЖЕНО" 5 БРИГАД. НЕДЕЛЮ НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОМАНДИР ПО ПРАВДЕ О СИТУАЦИИ НА КУРЩИНЕ

НАСТОЯЩАЯ "МЯСОРУБКА": "СОЖЖЕНО" 5 БРИГАД. НЕДЕЛЮ НЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОМАНДИР ПО ПРАВДЕ О СИТУАЦИИ НА КУРЩИНЕ

Командир разведки спецназа "Ахмат" рассказал об обстановке в Курской области. По его словам, с начала вторжения противника удалось буквально "сжечь" 5 бригад - большую часть состава подразделений.

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