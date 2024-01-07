ИИ показал, каким мог бы быть фильм по Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов П...

ИИ показал, каким мог бы быть фильм по Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годовПользователь Reddit с ником futurewham воспользовался искусственным интеллектом, чтобы сгенерировать изображения полнометражного фильма по серии игр Red Dead Redemption в стиле вестерна 50-х годов.