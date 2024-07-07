Huawei утверждает, что в развитии китайских систем ИИ не всё будет определяться передовыми чипамиЗападными средствами массовой информации регулярно освещается тема экспортных ограничений США, которые мешают китайским компаниям разрабатывать и производить чипы с использованием передовых литографических технологий.
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