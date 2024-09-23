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НСА провел обсуждение вопросов урегулирования убытков и заключения новых договоров с аграриями Самарской области

НСА провел обсуждение вопросов урегулирования убытков и заключения новых договоров с аграриями Самарской области

По приглашению Минсельхоза Самарской области в рамках «XXVI Поволжской агропромышленной выставки – 2024» Национальный союз агростраховщиков 20 сентября выступил на круглом столе «Актуальность страховой защиты урожая в 2025 году».

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