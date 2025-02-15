Ликсутов: в работе московского чат-бота Александра начали применять ИИ

В работе чат-бота Александра, разработанного для московского департамента транспорта, начал применяться искусственный интеллект (ИИ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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