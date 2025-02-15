ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Молодец!Папа Римский приз...
  • Ника
    Еще одного "друга" пытаются подкупить?NYT: между Белору...
  • Александр Т
    Келог пиндос и ему по.ху.й на Красноармейск на Курахово и на Мариуполь.Так что показывать ему надо трупы пиндосов вою...Келлог: США ждут ...

Ликсутов: в работе московского чат-бота Александра начали применять ИИ

В работе чат-бота Александра, разработанного для московского департамента транспорта, начал применяться искусственный интеллект (ИИ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх