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Нацпроект помогает изменить жизнь, получив новую профессию

Нацпроект помогает изменить жизнь, получив новую профессию

Расскажем о тех, кто не побоялся освоить новую специальность сегодня.фото: vk.com--> Каждый житель нашей страны может совершенно бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию благодаря нацпроекту «Демография».

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