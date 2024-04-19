Нацпроект помогает изменить жизнь, получив новую профессию

Расскажем о тех, кто не побоялся освоить новую специальность сегодня.фото: vk.com--> Каждый житель нашей страны может совершенно бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию благодаря нацпроекту «Демография».
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