Журналист «КП» тайно прогулялся по Одессе: Здесь люди боятся доносов и до сих пор ждут Россию

Россиянину сейчас в Одессу ни ногой… Ладно если просто не пустят, так ведь опасно. Но если вдруг получилось, то косо на тебя не посмотрят, а за русский язык по морде бить не будут - только ответят с тем самым одесским прононсом: «А шо вам там надо? Вы скажите, а я подскажу…»Хотя украинской речи стало больше, а гостей меньше.