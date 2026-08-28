Пенсии в плюсе: сколько теперь получают работающие и неработающие пенсионеры

Социальный фонд РФ зафиксировал рост пенсионных выплат: в июле 2026 года средний размер пенсии у работающих россиян достиг 23 750 рублей — это на 2 635 рублей (12,48%) больше, чем в июле прошлого года.
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