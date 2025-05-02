Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» превысили 1,5 тыс. человек

За неделю уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, больше 50 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов.
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