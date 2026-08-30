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Brent Futures

Brent Futures Brent Last Day Financial Futures NYMEX_DL:BZ1! TJ-001 Brent crude futures saw sharp fluctuations in August before ultimately closing above their 200-day moving average.

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