Академия МЧС на Бориса Галушкина признана лучшим вузом ведомства за 2024 год

По итогам Всероссийского фестиваля безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» академия государственной противопожарной службы МЧС России в Алексеевском районе в 2024 году признана лучшей образовательной организацией высшего образования ведомства.
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