Миллениалы или зумеры: кто лучше работает

Основным отличием зумеров и миллениалов в подходе к работе является разная постановка приоритетов. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с изданием Lenta.
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