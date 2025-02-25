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Миллениалы или зумеры: кто лучше работает

Миллениалы или зумеры: кто лучше работает

Основным отличием зумеров и миллениалов в подходе к работе является разная постановка приоритетов. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с изданием Lenta.

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