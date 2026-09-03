Белоусов: подвиги освобождавших Казачью Лопань бойцов останутся в веках

Подвиги военнослужащих 245-го мотострелкового полка, которые освобождали поселок Казачьея Лопань в Харьковской области, останутся в веках, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
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