Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +19°, дождь• Севастополь: +18°, облачно• Ялта: +19°, дождь• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +16°, дождь• Саки: +18°, дождь• Бахчисарай: +19°, дождь• Джанкой: +19°, дождь• Судак: +17°, дождь• Феодосия: +17°, дождь• Керчь:.
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