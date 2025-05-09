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Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +19°, дождь• Севастополь: +18°, облачно• Ялта: +19°, дождь• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +16°, дождь• Саки: +18°, дождь• Бахчисарай: +19°, дождь• Джанкой: +19°, дождь• Судак: +17°, дождь• Феодосия: +17°, дождь• Керчь:.

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