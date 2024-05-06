В Китае вызвало сильное удивление поведение Лукашенко в Кремле и улыбка Путина

Свидетелями встречи лидеров двух государств стали журналисты из Поднебесной.Во время недавнего визита в Кремль президент Беларуси Александр Лукашенко начал шутить в присутствии президента России Владимира Путина, чем вызвал недоумение у присутствовавших на встрече журналистов из Китая.