В Китае вызвало сильное удивление поведение Лукашенко в Кремле и улыбка Путина

Свидетелями встречи лидеров двух государств стали журналисты из Поднебесной.Во время недавнего визита в Кремль президент Беларуси Александр Лукашенко начал шутить в присутствии президента России Владимира Путина, чем вызвал недоумение у присутствовавших на встрече журналистов из Китая.
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