Гендиректор «Балтики» о Голенкове: «Нам интересен этот футболист, нет дыма без огня»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил интерес к форварду «Ростова» Егору Голенкову. Сообщалось , что калининградцы заплатят за 27-летнего игрока 150 млн рублей.
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