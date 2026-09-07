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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Балтики» о Голенкове: «Нам интересен этот футболист, нет дыма без огня»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил интерес к форварду «Ростова» Егору Голенкову. Сообщалось , что калининградцы заплатят за 27-летнего игрока 150 млн рублей.

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