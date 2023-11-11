Смотр-конкурс ´Ярмарка талантов´.

В Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже 1-2 ноября прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности ´Ярмарка талантов´,в которой приняли участие учащиеся учебных групп первого курса.
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