Не знаешь, где и выстрелит! Тайна мужского телефона

Телефон у Серёги Пенькова был навороченный, редкой модели. Он был настолько сложен в обращении, что Пеньков хвастал друзьям: - К моей трубе и пароля не надо! Когда купил – сам три месяца репу морщил, хотел уж в унитаз бросить, зато всё как в сейфе.