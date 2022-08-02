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Не знаешь, где и выстрелит! Тайна мужского телефона

Не знаешь, где и выстрелит! Тайна мужского телефона

Телефон у Серёги Пенькова был навороченный, редкой модели. Он был настолько сложен в обращении, что Пеньков хвастал друзьям: - К моей трубе и пароля не надо! Когда купил – сам три месяца репу морщил, хотел уж в унитаз бросить, зато всё как в сейфе.

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