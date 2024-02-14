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« Я думал, что умру»: наемник, недолго думая, выбрал жизнь

« Я думал, что умру»: наемник, недолго думая, выбрал жизнь

Также издание приводит историю 32-летнего колумбийца с позывным «Чечо». Наемник утверждает, что спасался от российских БПЛА, от которые было практически невозможно скрыться, также ему пришлось выручать своего напарника, которому повредило челюсть осколком.

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