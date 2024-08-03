В Кудрово сегодня состоится гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»

В рамках празднования 97-й годовщины со дня образования Ленинградской области Ежегодный, уже 7-й гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» станет частью большого праздника «День Ленинградской области».
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