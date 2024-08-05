В России у пользователей Android обнаружили шпионский вирус который имел доступ к переписке и контактам

Фото: vyborsmartphona.ru Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили опасный шпионский вирус, именуемый LianSpy, который устанавливал слежку за избранными российскими пользователями смартфонов на базе Android.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии