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Умяров о результатах «Спартака»: «Не считаю, что к «Зениту», «Оренбургу» и «Ростову» нужно относиться по-разному. Каждая игра – отдельное испытание»

Полузащитник «Спартака»  Наиль Умяров  объяснил нестабильные результаты красно-белых в новом сезоне. После победы над « Зенитом » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:0) « Спартак » сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), уступил «Динамо» (1:2) и обыграл «Ростов» (3:0).

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