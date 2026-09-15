Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров объяснил нестабильные результаты красно-белых в новом сезоне. После победы над « Зенитом » в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:0) « Спартак » сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), уступил «Динамо» (1:2) и обыграл «Ростов» (3:0).
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