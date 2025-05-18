Путин: нужный России итог СВО на Украине — устойчивый мир и безопасность страны

Нужный для Москвы результат спецоперации на Украине подразумевает устранение первопричин украинского кризиса, достижение устойчивого мира, обеспечение безопасности России, а также защиту интересов русскоязычного населения, заявил российский президент Владимир Путин.
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