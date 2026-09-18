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Новости Владивостока

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Военные следователи ТОФ проводят рейды по выявлению нарушений требований законодательства о воинском учете лицами, недавно получившими гражданство Российской Федерации.

Военные следователи ТОФ проводят рейды по выявлению нарушений требований законодательства о воинском учете лицами, недавно получившими гражданство Российской Федерации.

Офицерами военных следственных органов Тихоокеанского флота на регулярной основе проводятся мероприятия по выявлению лиц, вступивших в гражданство РФ, но не вставших на воинский учёт.

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