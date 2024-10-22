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Лидер молодежного блока "Победа": идея Санду о евроинтеграции лопнула

Лидер молодежного блока оппозиционной молдавской партии "Победа" Юрий Витнянский прокомментировал для РЕН ТВ текущую обстановку в Молдавии после первого тура президентских выборов и итогов референдума по вступлению старны в Евросоюз.

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