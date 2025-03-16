Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях Зеленского После того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.
Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается
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Николай Берлизов
Ну ой, ой, ой... Какой гадкий Брежнев - продавал европейцам газ, держа их под прицелом и имея огромную буферную зону между СССР и НАТО. При этом в том же НАТО знали, что в случае любого кудахтанья у советского правительства не дрогнет рука закрутить вентиль. И жили мы мирно и счастливо в условиях мира и стабильности. С верой в завтрашний день. То ли дело вожди новой России, у которых хватило IQ на то, чтобы продавать в США обогащенный уран и ракетные двигатели, поставки которых не прекращаются с середины 1990х годов по сей день в условиях СВО. А газ по газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" благлополучно перетекал в газохранилища изрядно пополнившегося НАТО вплоть до июня прошлого года. При том, что нам изо всех утюгов сообщают о том, что это самое НАТО с нами воюет. И сегодня наши правители готовы на всё, чтобы хамски изъятый из общенародной собственности в потные липкие лапки новоявленных российских олигархов наш газ и наша нефть снова текли на тот же Запад. вот только при Брежневе доходами от тогровли нефтью и газом пользовалась вся страна от мала до велика и от министра до дворника, то сегодня воры-приватизаторы и их кремлёвские клевреты. И сегодня тревоги звучат уже не ГСВГ, а в Москве, Казани, Воронеже, Краснодаре... Причем реальные боевые. Так лучше?
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12 час.
Vladimir Lioubimcev
Ав России была "рыночная экономика" в90-е?... БАЗАРНАЯ - да, была. Базарная и бандитская...
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10 час.
Александр Платов
"Да, решающая роль в «холодной войне» принадлежала США" - смотри, в бане такое не скажи, выпердыш "Мемориала", Давненько тебе, видать в рыло смачным харчком не плевали, да и то потому, что такое ты только в инете и можешь ляпнуть без опаски для здоровья, подпиндосник вонючий!
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3 час.
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