Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Николай Берлизов

Ну ой, ой, ой... Какой гадкий Брежнев - продавал европейцам газ, держа их под прицелом и имея огромную буферную зону между СССР и НАТО. При этом в том же НАТО знали, что в случае любого кудахтанья у советского правительства не дрогнет рука закрутить вентиль. И жили мы мирно и счастливо в условиях мира и стабильности. С верой в завтрашний день. То ли дело вожди новой России, у которых хватило IQ на то, чтобы продавать в США обогащенный уран и ракетные двигатели, поставки которых не прекращаются с середины 1990х годов по сей день в условиях СВО. А газ по газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" благлополучно перетекал в газохранилища изрядно пополнившегося НАТО вплоть до июня прошлого года. При том, что нам изо всех утюгов сообщают о том, что это самое НАТО с нами воюет. И сегодня наши правители готовы на всё, чтобы хамски изъятый из общенародной собственности в потные липкие лапки новоявленных российских олигархов наш газ и наша нефть снова текли на тот же Запад. вот только при Брежневе доходами от тогровли нефтью и газом пользовалась вся страна от мала до велика и от министра до дворника, то сегодня воры-приватизаторы и их кремлёвские клевреты. И сегодня тревоги звучат уже не ГСВГ, а в Москве, Казани, Воронеже, Краснодаре... Причем реальные боевые. Так лучше?