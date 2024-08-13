Трамп заявил о недостаточной координации спецслужб во время покушения

Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs - CNP for NY Post Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выразил мнение, что покушение на него произошло из-за недостаточной координации между правоохранительными органами.
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