Утверждены новые ГОСТ на йогурты для детей, сливочное масло и сыры

Росстандарт утвердил ряд новых ГОСТ на молочную продукцию. В частности, впервые были разработаны и утверждены государственные стандарты на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с одного года.
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