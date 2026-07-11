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Журнал «Профиль»

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Утверждены новые ГОСТ на йогурты для детей, сливочное масло и сыры

Утверждены новые ГОСТ на йогурты для детей, сливочное масло и сыры

Росстандарт утвердил ряд новых ГОСТ на молочную продукцию. В частности, впервые были разработаны и утверждены государственные стандарты на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с одного года.

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