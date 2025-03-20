Власти призывают россиянок рожать, но закрывают роддома

В России постепенно закрываются родильные отделения в небольших населенных пунктах. Дело в том, что если рожать некому, то и содержать полупустое медучреждение регионам невыгодно — так говорят опрошенные агентством эксперты.
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