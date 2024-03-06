В Минске проснулись клещи, есть первые пострадавшие

Клещи могут напасть в любое время года, когда температура воздуха выше +5°C. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семижон, сообщает агентство "Минск-Новости".
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