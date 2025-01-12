Настоятель Храма Феофана Затворника отец Борис рассказал детям о рождении Спасителя, о Вифлееме, рождественской звезде, пещере и яслях, где родился Иисус Христос.
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Настоятель Храма Феофана Затворника отец Борис рассказал детям о рождении Спасителя, о Вифлееме, рождественской звезде, пещере и яслях, где родился Иисус Христос.