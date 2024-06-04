Ужесточение экологических требований к морским судам ускорило темпы глобального потепления

Экологические стандарты требуют тщательного взвешивания и детальной проработки. В частности, регулирующие органы, утверждающие их, должны оценивать не только краткосрочный эффект, но и отдаленные последствия для планеты.
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