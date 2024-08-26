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Вечерний Новосибирск

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Жаркое лето-2024 завершится сезоном дождей в Новосибирске

Жаркое лето-2024 завершится сезоном дождей в Новосибирске

С 26 по 31 августа Новосибирск окажется во власти дождей. Осадки в областном центре продолжатся всю последнюю неделю лета, однако, интенсивными они не будут, заверила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

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