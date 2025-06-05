Министр обороны США: страны НАТО должны договориться об увеличении расходов на оборону до 5 процентов ВВП до начала саммита альянса

В Вашингтоне продолжают давить на европейские страны с тем, чтобы те ещё больше денег выделяли на оборонные расходы, и хотя затраты некоторых стран ещё не достигли отметки и в 2,5% ВВП, американцы призывают увеличить эту планку в два раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии