Министр обороны США: страны НАТО должны договориться об увеличении расходов на оборону до 5 процентов ВВП до начала саммита альянса

В Вашингтоне продолжают давить на европейские страны с тем, чтобы те ещё больше денег выделяли на оборонные расходы, и хотя затраты некоторых стран ещё не достигли отметки и в 2,5% ВВП, американцы призывают увеличить эту планку в два раза.