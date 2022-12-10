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Маттео Берреттини: «У меня есть шансы выиграть «Шлем». Я уже был к этому близок, и, конечно, это моя цель»

Маттео Берреттини оценил свое положение в туре.  «Я считаю себя одним из топ-игроков. В начале сезона я играл с Алькарасом, и я чувствовал, что он отличный теннисист с огромным потенциалом.

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